الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

استدعاء مجري التحريات بواقعة مالك شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات لمالك شركة متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.

 

وأمكن تحديد وضبط المتهم محكوم عليه فى 104 أحكام "حبس جزئى" بإجمالى مدد حبس 292 سنة. بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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