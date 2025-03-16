الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

الشيخ الدكتور عصام
الشيخ الدكتور عصام شاكر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال الشيخ الدكتور عصام شاكر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن شهر رمضان هو شهر القرآن والدعاء، فعندما نقرأ آيات الصيام نجد في آخرها قول الله -تبارك وتعالى-: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" [سورة البقرة:186].

وأكد أن الله يحب عبده أن يسأله ويلح في الدعاء، كما قال سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- "من لم يسأل الله يغضب عليه".

وقال – صلى الله عليه وسلم - من فُتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة"، فالنبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل.


وأضاف “ شاكر” لـ “فيتو” أن النبي – صلى الله عليه وسلم – على من تأخر دعواته: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» قال: إذا نكثر! قال: «الله أكثر».

الدعاء في شهر رمضان 

 أشار أن نكثر في الدعاء ونطلب من الله أعلى الأمنيات، فأنت تدعو أكرم الأكرمين كما قال سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجَّرُ أنهار الجنة".

وذكر أن -النبي عليه الصلاة والسلام- قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم…»، منهم الصائم حين يفطر؛ فأكثر من الدعاء في الصيام فإنه مستجاب بإذن الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهمية الدعاء في شهر رمضان الدعاء في شهر رمضان المركز الأزهر للفتوى الإلكتروني دار الإفتاء توضح حكم تخصيص كل يوم من أيام رمضان بدعاء معين أحدث فتاوى دار الإفتاء أحاديث عن فضل الدعاء أحكام الدعاء آداب الدعاء في الإسلام

مواد متعلقة

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ أمين الفتوى يجيب

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

الأكثر قراءة

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

أول تعليق من سامح حسين بعد تكريمه من رئيس الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

أسعار سبائك الذهب في مصر لجميع الأوزان من 1 إلى 100 جرام

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ترتيب الدوري الاسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان حرام؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية