ألمانيا تجري العديد من التقنيات على السيارات الكهربائية

تجري ألمانيا العديد من الاختبارات على تقنيات البطاريات الكهربائية، من خلال سيارتها الكهربائية المبنية على منصة Neue Klasse مثل الجيل التالي من سيارة i3 سيدان وiX3 كروس أوفر.

وتتميز بطارية BMW Gen6 المزعومة – والتي كما يوحي اسمها هي الإصدار السادس لشركة BMW البافارية من تقنية السيارات الكهربائية – بمدى أطول بنسبة 30 في المائة من الوحدة الحالية الموجودة في سيارات مثل BMW i5 وiX، بالإضافة إلى أوقات شحن سريعة للتيار المستمر أسرع بنسبة 30 في المائة.



ستكون بطارية الجيل السادس الموجودة في سيارات شركة BMW البافارية Neue Klasse EVs أكثر كثافة في الطاقة، وذلك بفضل التحول إلى الخلايا الأسطوانية التي تحل محل الخلايا المنشورية في التشكيلة الحالية. ستقدم BMW خلاياها الصغيرة التي يبلغ قطرها 1.8 بوصة في ارتفاعين مختلفين (3.7 بوصة أو 4.7 بوصة)، اعتمادًا على تطبيق السيارة.



ستكون البطارية أيضًا جزءًا لا يتجزأ من هيكل Neue Klasse بينما تحمل شركة BMW البافارية الكهربائية الحالية بطارياتها داخل غلاف منفصل قبل تثبيتها في مكان خاص في الهيكل الأبيض، ستستخدم بدائلها هيكل “الحزمة إلى الهيكل المفتوح”، مع بناء السيارة بمساحة في الأرضية لمصدر الطاقة.

سيعمل الهيكل الخارجي القوي للبطارية كعضو هيكلي مجهد، مما يقلل من تعقيد الأجزاء ووزنها ويزيد من صلابة الإطار وصلابته. حتى أن شركة BMW البافارية قالت إن الإعداد سيوفر حماية أفضل في الاصطدامات، وبما أن البطارية ستوفر هيكلًا سفليًا مسطحًا تمامًا، فإن السيارات الكهربائية المستقبلية ستكون أكثر ديناميكية هوائية أيضًا.

لم تكن شركة BMW البافارية مستعدة للمطالبة بالأرقام الرسمية بعد ولكنها اعترفت بأنها ستتمتع بشحن أسرع بنسبة 30 في المائة مقارنة ببطارية Gen5، والتي يمكنها حاليًا التعامل مع 205 كيلووات من الناتج في BMW i4 2025، وهذا يعني أن الشحن السريع بقدرة 267 كيلووات في الطريق،



وتصميم البطارية الجديد، والنظام الكهربائي الأكثر كفاءة، والبناء المبسط، والوزن الأخف، كل ذلك سيساهم في تحسين بنسبة 30 في المائة بين الشحنات، وهذا يعني أنه باستخدام مقياس WLTP المتفائل، يمكن لأطول سيارات BMW أن تقطع مسافة 880 كلم لكل شحنة، على الرغم من أن هذا الرقم من المحتمل أن ينخفض إلى حوالي 400 ميل في اختبارات وكالة حماية البيئة.

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