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أخبار مصر

طقس الأحد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الأحد على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى  على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس غدًا الأحد 23- 2- 2025 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس غدًا الأحد 23- 2- 2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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