ساويرس: أعشق الفن التشكيلي ولا أشتري لوحات من غير المصريين (فيديو)

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، دعمه للفن التشكيلي في مصر، لما له من قيمة فنية كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

وقال ساويريس، خلال استضافته في صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، بنادي الجزيرة الرياضي: “ أنا داعم للفن التشكيلي فى مصر ومبشتريش أعمال فنية غير من مصريين”.

أهمية الفن التشكيلي

وتابع: "كل فترة بشترى حوالى 40 لوحة ومبشتريش غير من مصريين، مضيفا أنه مهتم بالفن التشكيلي بشكل كبير، وأن له دور كبير فى هذا النوع من الفنون، مؤكدا أن الفن التشكيلي له أهمية كبيرة في الحياة والمجتمع، لأنه يعكس الثقافة والتاريخ، ويؤثر في المشاعر والأفكار، ويساهم في التطوير والإبداع.



جاء ذلك خلال استضافة أسرة صالون "إحسان عبدالقدوس الثقافي"، في بداية الموسم الرابع المهندس نجيب ساويرس في حوار مفتوح، حول أرائه في شتى المواضيع السياسية والإجتماعية والثقافية، وتناقشه فيها الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة رشا سمير، في حضور أسرة الكاتب الراحل الصحفي محمد عبد القدوس، والمهندس أحمد عبد القدوس، بصالون المبنى الإجتماعي بنادي الجزيرة الرياضي.

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