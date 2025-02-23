الدوري القطري، الريان يتقدم على الوكرة 0/1 في الشوط الأول وحالة طرد

انتهى الشوط الأول من مباراة الوكرة ضد الريان بنتيجة 0/1 للريان، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري القطري.

سجل روجر جيديس هدف الريان في الدقيقة 29، وتعرض صهيب جنان لاعب الوكرة للطرد في الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

تشكيل الوكرة ضد الريان

تشكيل الريان أمام الوكرة

الريان والوكرة في الدوري القطري

ويحتل فريق الريان المركز الثامن في جدول الدوري القطري برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل فريق الوكرة المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

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