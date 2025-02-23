الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بقنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب سيدتان وسائق آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا مع توك توك على كوبري أبوديب، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا مع توك توك في مركز الوقف.

الحالة الصحية للمصابين

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص سيدتين وسائق آخرين إثر حادث تصادم تريلا مع توك توك تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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