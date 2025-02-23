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أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

حج المرأة، فيتو
حج المرأة، فيتو

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة يجوز لها السفر لـ الحج دون محرم إذا كانت في رفقة مأمونة، مشيرًا إلى أن وجود المحرم مستحب لكنه ليس شرطًا لصحة الحج.  

 

شرط سفر المرأة للحج دوم محرم

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه إذا لم يكن لديها محرم قادر على السفر معها، مثل الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن، لكنها مستطيعة ماليًا وتوجد رفقة مأمونة، فلا مانع من سفرها للحج.  

الرفقة المأمونة للمرأة في الحج

وأضاف أن الرفقة المأمونة تعني توفر الأمان في الرحلة، مثل وجود الأمن في المطار والطائرة والفنادق، والمشرفين المسؤولين عن الحجاج، مما يجعل سفرها آمنًا، وبالتالي يجوز لها أداء الحج دون محرم في هذه الحالة.
 

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