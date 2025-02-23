الوطنية للانتخابات: زيارة عدد من المدارس في أسيوط للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس في محافظة اسيوط، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجهتين لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات.

تأتي هذه الزيارات ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي واهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وشملت الزيارة الأولى مدرسة النهضة التابعة لادارة أسيوط التعليمية ومدرسة سمارت سيتي الدولية التابعة لادارة الفتح التعليمية، حيث استقبل فريق الهيئة الوطنية بحفاوة كبيرة من قبل مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وإدارات المدارس والمعلمين والطلاب.

وجاءت زيارة اليوم بحضور القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

وخلال الزيارة، قام فريق الهيئة الوطنية للانتخابات باجراء حوارات مع طلبة المدارس،استعرض فيها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرح فريق الهيئة طبيعة عملها والادوار التي تضلع بها في ادارة الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الاعداد للاستحقاقات الدستورية الي جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في جمهورية مصر العربية.

كما شرح فريق العمل للطلبة آليات العمل بالهيئة ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع قراراتها واجراءاتها وصولا الي اعلان نتيجة الانتخابات علي النحو الذي تأتي معه معبرة عن الارادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرص فريق الهيئة الوطنية للانتخابات خلال زيارته علي تلقي أسئلة الطلبة والمعلمين والاجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد علي أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط ايقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وأعرب القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن سعادته بوصول الجولات الميدانية التي تقوم بها الهيئة الي صعيد مصر وشدد علي أهمية هذه الجولات في بناء جيل واع ومثقف، قادر علي المشاركة في بناء الوطن وأشار الي أن الهيئة تسعي من خلال جولاتها الميدانية الي تحقيق العديد من الاهداف والتي تتمثل في تعزيز الانتماء الوطني لدي الطلاب والتوعية والتثقيف باسس العمل الديمقراطي وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

وشملت الجولة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة الطلبة عبر اقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الاجراءات المنظمة لها وإشراك الطلبة في عملية التنظيم والادلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية وكيفية فرز الاصوات وصولا لاعلان النتيجة.

وقد شهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الطلبة والمعلمين، الذين أشادوا بالنقاشات والفعاليات التي تم تقديمها،واعربوا عن سعادتهم بعملية المحاكاة التي تمت كما أعربوا عن أملهم في استمرار هذه الزيارات في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.