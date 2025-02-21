تحت شعار "شارك.. صوتك هيوصل" الوطنية للانتخابات تعقد ندوة تثقيفية للأحزاب السياسية

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية لعدد من الأحزاب السياسية، تحت شعار "شارك.. صوتك هيوصل"، وذلك فى إطار جهودها التوعوية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المختلفة التي تقوم بها الهيئة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.



وخلال كلمته بالندوة، أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل لصالح جميع المصريين سعيًا لخدمة الوطن، وترسيخ مبدأ التعددية الحزبية، مشيرًا إلى أن لقاء الأحزاب السياسية يندرج ضمن رؤية الهيئة الشاملة، التي لا تقتصر على تنظيم الانتخابات فحسب، بل تمتد أيضًا للتوعية والتثقيف والاستعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات.



وأشار إلى أن الدولة المصرية على أبواب انتخابات جديدة لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا ضرورة خروج الانتخابات بصورة مُشرفة تعكس النزاهة والحياد، على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة.





كما نفى القاضي حازم بدوي ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مهيبًا بكافة وسائل الإعلام الرجوع للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة للتحقق من صحة مثل هذه الأخبار.



وفى الوقت ذاته، أكد أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى لصالح المواطن وليس لأى مصالح شخصية، مشيرًا إلى جهود الهيئة لزيادة المشاركة في الحياة السياسية عبر وسائل توعوية مبتكرة تُستخدم لأول مرة، والتي شملت التواصل مع النشء فى المدارس بمختلف المحافظات، والتفاعل مع الشباب في مراكز الشباب ودور الثقافة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية فى معرض الكتاب.



واختتم كلمته مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، معربًا عن ثقته في وعي الشعب المصري وإدراكه العميق لمسؤولياته الوطنية، وقدرته على خوض معركة الوعي والتنوير، مشددًا على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق لكل مواطن، بل هي واجب وطني على كل ناخب.



ومن جانبه، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات المختلفة.



كما استعرض، فى كلمته خلال الندوة، دور الهيئة واختصاصاتها في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والتي تشمل دعوة الناخبين، وإعداد قاعدة بيانات انتخابية وتحديثها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية، وتوعية الناخبين والأحزاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، وإعلان نتائج الانتخابات. وأوضح أن الهيئة وقعت عددًا من بروتوكولات تعاون مع جهات متعددة.



هذا وقد أشار القاضي أحمد بنداري إلى أن الهيئة نظمت جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها فى عام ٢٠١٧، واكتسبت خبرة متراكمة بعد نجاحها فى تنظيم العديد من الاستحقاقات الهامة، من خلال تنفيذ كل ما تم التخطيط له وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى درجات الدقة والاحترافية.



وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الندوة، عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة لأول مرة، يُتيح الاستعلام عن اللجان الانتخابية في الاستفتاءات والانتخابات، بالإضافة إلى التوعية بالمشاركة الانتخابية، والذى بدأ البث التجريبي له، تمهيدًا لتعميمه وإطلاقه رسميًا.



وفى كلمته بالندوة، استعرض القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون وجود أى خطأ يتعلق بتشابه الأسماء.



كما أكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذي تستخدمه الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين يهدف إلى إنشاء نظام موثوق.

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