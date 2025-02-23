ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يستضيف فنانة إيطالية

نظم ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة اليوم الأحد، ورشة ومحاضرة لفن الإبرو (الرسم على الماء)، داخل قاعة الرواق العباسي بالجامع الأزهر، بمشاركة الفنانة الإيطالية "أنتونيلا ليوني"، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفنون الإسلامية، والتي استعرضت خلالها مهارات لافتة على تطويع حروف الخط العربي، وتحويلها إلى لوحات فنية تبهر المشاهد، حيث شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من المشاركين.

ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة

كما نظم الملتقى ورشة عن خط النسخ بمشاركة الفنان محمد جابر، حيث قام بعرض وتعريف القطعة الخطية والمرقّعات وكونها شكل من أشكال المخطوطات، وذلك بهدف ربط الخط الذي يتناوله الخطاط المعاصر بالشكل الأصلي الذي كان عليه الخطاطين القدامى في تراثنا الإسلامي القديم؛ ليكون الخطاط المعاصر أكثر وعيا لهذا الفن العظيم، كما قام بعرض وتحليل مرقّع بخطي الثلث والنسخ، وشرح خطوات العمل فيه بشكل مفصل، بالإضافة إلى عرض أصول العمل وأدوات الكتابة وشكله في مراحلة المختلفة من البداية إلى الشكل النهائي للمرقّع.

كما استقطبت لوحات الخط العربي والزخرفة، المنتشرة في صحن الجامع الأزهر وأروقته، اهتمام الزوار ومحبي الفنون الإسلامية.

وتنوعت الأعمال المعروضة بين لوحات كلاسيكية تحافظ على القواعد التقليدية للخط العربي، وأخرى تحمل لمسات إبداعية حديثة، مما منح المعرض طابعًا فنيًا متنوعًا يجمع بين الأصالة والتجديد. وصذ إعجاب من الجمهور بتفاصيل اللوحات ودقة التكوينات الخطية.

تسليط الضوء على فنون الخط العربي وأهميتها في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية

وأعرب عدد من الحاضرين عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فنون الخط العربي وأهميتها في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية، مشيرين إلى أن الفعاليات تتيح لهم فرصة رائعة لتعلم الخط العربي من خبراء ومتخصصين، كما أنها تعزز ارتباطهم بالتراث الإسلامي وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الفنية، مؤكدين أن وجود هذا الملتقى في الجامع الأزهر، بمكانته التاريخية والدينية، يضفي على التجربة بُعدًا روحانيًا وثقافيًا عميقًا، حيث يشعرون بأنهم جزء من مسيرة طويلة في الحفاظ على أحد أهم الفنون الإسلامية.

ويُعقد ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة في الفترة من 16 حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من الخطاطين والفنانين من مصر والدول العربية والأجنبية، ويضم معارض فنية وورش عمل ومحاضرات، في خطوة تعكس اهتمام الأزهر الشريف بالحفاظ على التراث الفني الإسلامي، ونقله إلى الأجيال الجديدة بأساليب تعليمية متطورة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

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