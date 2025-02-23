محافظ سوهاج يسلم 14 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 14 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ومحمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحسن المقاول مدير مكتب مؤسسة " مصر الخير " بسوهاج.

وتضمنت الأجهزة المقدمة "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، و2 مروحة، وخلاط، وكتشن ماشين، ومكواه "، وذلك بتكلفة 45 ألف جنيه لكل جهاز، وثمن المحافظ جهود مؤسسة "مصر الخير" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الأجهزة المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

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