الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يسلم 14 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج

محافظ سوهاج يسلم
محافظ سوهاج يسلم 14 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 14 جهاز عروس للفتيات المقبلات على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ومحمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحسن المقاول مدير مكتب مؤسسة " مصر الخير " بسوهاج.

 

وتضمنت الأجهزة المقدمة "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، و2 مروحة، وخلاط، وكتشن ماشين، ومكواه "، وذلك بتكلفة 45 ألف جنيه لكل جهاز، وثمن المحافظ جهود مؤسسة "مصر الخير" في التعاون مع الجهات التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم.

 

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الأجهزة المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، ومؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين اجهزه التضامن الاجتماعي الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح الس الفئات الاكثر احتياج ا

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية

إزالة تعديات على 275 فدانا من أملاك الدولة بجرجا في سوهاج

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

هل تصل أسعار الدواجن لـ125جنيها للكيلو؟ رئيس الشعبة يرد "فيديو"

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لهيئة تحرير الشام أو الجيش السوري بدخول جنوب دمشق

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية