هاني ضاحي خلفا لعز الرجال في أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمالها، برئاسة المهندس هاني سيد ضاحي، عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة. وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من صلاح الدين عوض، عضو مجلس الإدارة وممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، وعماد الدين خالد، عضو مجلس الإدارة وممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.

وفاة عابد عز الرجال

يأتي هذا القرار عقب إعلان الشركة وفاة المهندس عابد عز الرجال عبد العال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الأمر الذي استدعى إعادة ترتيب إدارة الشركة لضمان استمرار الأعمال بكفاءة.

من الناحية المالية، سجلت أبوقير للأسمدة صافي ربح مستقل بلغ 4.44 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، مقارنة بـ 3.97 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. كما ارتفعت الإيرادات إلى 10.24 مليارات جنيه، مقابل 8.61 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة، ما يعكس استمرار النمو في الأداء المالي للشركة.

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