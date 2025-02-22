رئيس غازتك يعرض على وزير البترول تدشين مشروع تجاري عملاق

عرض المهندس عبد الفتاح فرحات علي السيد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قيام غازتك بتدشين مشروع تجارى عملاق "جراند بياتزا" (Piazza Grande) على الطراز الإيطالى والذى يتميز بالرقى والفخامة، والجمال المعماري لمباني المشروع، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2025) والذى شاركت فيه شركة غازتك بجناح متميز.



تسهيلات لتموين وقود متكامله من خلال محطات غاز تك

ويشمل المشروع تسهيلات تموين وقود متكاملة من خلال محطة غازتك للتموين بالغاز الطبيعى ومحطة إينى لتموين الوقود السائل، ومنشآت تجارية وخدمية وترفيهية متنوعة مثل مباني تجارية وإدارية، ومطاعم متنوعة وهو ما يوفر خدمات متميزة تناسب جميع الفئات العمرية من الشباب، وأيضًا يتيح للعائلات فرصة قضاء تجربة فريدة ومميزة لجميع افرادها حتى الأطفال.



ويأتي هذا المشروع في إطار جهود غازتك لتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في الاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع نطاق أنشطة الشركة وزيادة إيراداتها وعوائدها، وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور العملاء.

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