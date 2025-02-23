الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزارة العمل: إحالة موظف تلقى أموالًا من مواطن إلى النيابة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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وجه وزير العمل محمد جبران الإدارة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة، لإتهامه  بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط  له للسفر للعمل في الخارج، ضمن الفرص التي توفرها الوزارة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة الفساد، وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.

جاء ذلك بعد أن تقدم هذا المواطن باستغاثة إلى الوزير جبران، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة، الذي طلب منه مبالغ مالية، و2 ونصف كيلو دهب، لتسهيل سفره إلى دولة الكويت، وبمواجهة الموظف، اعترف بارتكاب تلك الجريمة.

وأهابت وزارة العمل بجميع المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولات استغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات وإعلانات ورسائل وهمية، مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء.

وأكد الوزير جبران استمرار الوزارة في  العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة.

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