الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

حماية المستهلك والعامة للاستعلامات يُنفذان برنامجا توعويا حول آليات الرقابة وضبط الأسواق

حماية المستهلك
حماية المستهلك

نفذ  جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات عددِ من اللقاءات والندوات التوعوية، خلال فبراير الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية. 

 وذلك لرفع الوعي المجتمعي فضلًا عن تسليط الضوء علي جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع من خلال الجولات الميدانية والحملات الرقابية المكثفة التي يقوم بها الجهاز خلال الفترة الحالية، وجهود الدولة في التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات، لضمان الوفرة والإتاحة ووصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، بالإضافة لدور الجهاز في تلقي  شكاوي المواطنين في مختلف  قطاعات عمل الجهاز.

يأتي ذلك في ضوء  التنسيق والتعاون بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للاستعلامات،  بكافة فروع الجهاز  بالمحافظات المختلفة،  وذلك  بشأن رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين وإبراز جهود الدولة الرقابية  في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهٌم المواطنين خلال المرحلة الحالية.

وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه تم تكليف كافة مشرفي ومديري الأفرع الإقليمية بالجهاز، بسرعة الانتهاء من هذا البرنامج داخل كل محافظة علي حدة وفقًا للجدول الزمني الذي تم  تحديده من قًبل الهيئة العامة للاستعلامات، مع التأكيد علي أهمية رفع الوعي المجتمعي وأثره علي تحقيق الانضباط بالأسواق.

وأوضح السجيني،أن المواطن يُعد حجر الزاوية في منظومة ضبط الأسواق  واستقرار الأسعار ورصده للمارسات السلبية فضلا عن دوره في  الإبلاغ  عن المخالفات  ورصد الظواهر السلبية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين ومنها  التكالب علي السلع في مواسم معينة بهدف تخزينها، الأمر الذي قد يتسبب أحيانا في رفع أسعار السلع أو حجبها عن التداول.

كما تضمن البرنامج، التعريف بدور حماية المستهلك في تلقي الشكاوي والبلاغات في مختلف القطاعات وكيفية سير إجراءات الشكوى فور تلقيها من المستهلك، وصولا إلي معالجتها، فضلا عن توضيح الجهات المعاونة لجهاز حماية المستهلك في  إنفاذ القانون.

واستعرض الجهاز خلال البرنامج،  دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والذي وصل عددهم إلى (60) جمعية أهلية عاملة في مجال حماية المستهلك، ولهم دورا بارزا  سواء من خلال توعية المواطنين عن طريق  نشر ثقافة حماية المستهلك،  أو من خلال رصد الظواهر السلبية الضارة بحقوق المستهلكين، فضلا عن إجراء رصد ومسح شامل لأسعار السلع.

كما تم استعراض نتائج  الجهود الرقابية بمختلف المحافظات في ضبط الأسواق وأسعار السلع والممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين والتي تم ضبطها مؤخرا  ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بالأسواق، والقضايا التي تم ضبطها بشأن عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.

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ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الهيئة العامة للاستعلامات إقامة سوق اليوم الواحد أهلا رمضان

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