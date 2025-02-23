جمعية المصدرين: فريق عمل يدرس احتياجات السوق الأردني

أكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن هناك فريق عمل متخصص من الجمعية يتواجد حاليًا في الأردن لدراسة احتياجات السوق الأردني بدقة، خاصة في قطاعات الأثاث والديكور والمفروشات وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد في اتحاد الصناعات، لإعلان تفاصيل المشاركة المصرية في المعرض الدولي العربي للأثاث والديكور المقرر عقده في 19 إلى 22 أغسطس 2025 في الأردن.

وأضاف طه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الجادة للمشاركة المصرية الفاعلة في "المعرض الدولي العربي للأثاث والديكور" من أجل زيادة صادرات القطاعات المختلفة إلي السوق الأردني وعدد من الأسواق المجاورة.

وأشار المهندس أحمد طه إلى أن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الأردني لضمان نجاح المشاركة المصرية في المعرض، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المصرية المشاركة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة ناجحة ومثمرة.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية المصدرين أن "المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور" يُعد منصة هامة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وأحدث الابتكارات في مجال صناعة الأثاث والتصميم الداخلي. وأضاف أن المعرض سيتيح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات في السوق وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركة، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والدول العربية.

وأوضح المهندس أحمد طه أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جمعية المصدرين المصريين والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لضمان إنجاح المشاركة المصرية في المعرض، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توفير كافة الدعم اللوجستي والفني للشركات المصرية المشاركة، بالإضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع الشركات والمشترين من الدول العربية.

وأكد المهندس أحمد طه على أن جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" تعمل بشكل دؤوب على دعم الشركات المصرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة في المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور ستكون فرصة ذهبية لتعزيز صادرات مصر وبناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية.

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