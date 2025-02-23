الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

عبد العاطي يعلن عن اجتماع بين مصر والسودان بشأن السد الإثيوبي غدًا

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك فريق عمل مشترك من لإعادة إعمار السودان لما لمصر من خبرة فى مجال الإعمار.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، أن السلامة للسودان خط أحمر لمصر ونرفض الدعوات لتشكيل اطر موازيه للإطار القائم فى السودان.

وأوضح أن  لمصر دور أساسي فى بناء السودان الجديد. 

وأضاف: أن هناك قضيه وجودية بين مصر والسودان وتتعلق بالنيل مؤكدا على وجود تطابق بين مصر والسودان للتوصل بشان إطار قانونى لتشغيل السد الإثيوبي.

وأشار إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع غدا فى مصر فى ضوء آلية 2+2 بحضور وزير خارجية والرى  للبلدين
‏‎أعلن وزير الخارجية السودانى فى وقت سابق عن توقعاته بأن النزاع الدائر في السودان سينتهي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

‏‎وجاء هذا الإعلان في سياق تصريحات أدلى بها الشريف عقب مراسم توقيع شراكة طبية بين المستشارية الطبية في السفارة السودانية بالقاهرة وشركة طبية مصرية، ما يشير إلى إمكانية تحسن الأوضاع واستعادة الاستقرار قريبا.

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