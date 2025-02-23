عبد العاطى يكشف تفاصيل أول لجنة تشاور سياسى بين مصر والسودان بعد توقف 7 سنوات

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم عقد مباحثات هامة للغاية بشأن آليات التشاور السياسي بين مصر والسودان.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية السودان، علي يوسف الشريف، أن الاجتماع يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن مباحثات اليوم تمت فى إطار الود والأخوة والصراحة مما يؤكد عمق العلاقات.

وأضاف: أن انعقاد لجنة المشاورات اليوم بين مصر والسودان بعد توقف 7 سنوات يؤكد حرص قيادة البلدين على توطيد العلاقات.

وأشار إلى التشاور السياسى بين البلدين كما نقل تحيات الرئيس السيسى إلى البرهان كما تم دعوة البرهان فى المشاركة بالقمة العربية الطارئة فى القاهرة.

كما تم الاتفاق على عقد ملتقى الاستثمار المصرى السودانى وتشكيل فريق مصرى سودانى لإعادة إعمار السودان ليكون هناك سودان جديد وإصلاح ما تم تدميره فى الحرب.

وأوضح أن الحرب فى السودان تؤلم المصريين، كما تم التباحث بشأن عقد اللجنة الاقتصادية بين البلدين لتعزيز الجانب التجارى.

واشار إلى تسهيل الأمور والإجراءات لعودة السودانيين فى مصر إلى السودان.

وأوضح أنه تم عقد امتحان السودانيين فى مصر الشهر الماضى.

وأشار إلى التحركات بين التعليم العالى والجامعات المصرية لتقديم كافة المساعدات الممكنة إلى السودانيين حتى يعودوا إلى وطنهم الأم.

ونوه إلى أن نظيره السودانى طرح التطورات فى السودان.

وأضاف أن التباحث بشأن الوضع الافريقى والقرن الأفريقى والبحر الأحمر.

وشدد إلى ان البحر الأحمر يتعلق بالدول المشاطئة فقط وكذلك تم التباحث بشأن الوضع فى غزة والخطة المصرية ودعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه والدفع بشأن إعادة الإعمار.

واستطرد أنه تم التباحث بشأن القمة ومخرجاتها وأن تكون مخرجات القمة تتعلق بتطلعات الشعوب.

وشدد على أن مصر تبذل جهودا مكثفة بشأن غزة وبشأن لبنان كما تم التباحث بشان الأوضاع فى سوريا والحفاظ على وحدة الدولة السورية وإدانة أى احتلال غير شرعى للوضع فى سوريا وكذلك تم التباحث بالشأن اليمن.

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