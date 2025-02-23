تقرير السموم لسائق تريلا متهم بصدم شاب بجسر السويس يكشف عن إيجابية العينات

كشف تقرير معمل السموم لسائق سيارة تريلا متهم بدهس شاب في حادث تصادم تريلا باسكوتر كهربائي أعلى شارع جسر السويس إيجابية العينات الماخوذة من المتهم.

وأضاف التقرير احتواء دماء السائق علي مخدر الحشيش



حادث شارع جسر السويس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى شارع جسر السويس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تصادم تريلا باسكوتر كهربائي أعلى شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرع الشاب، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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