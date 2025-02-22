جولة تفقدية لوزير التموين بمصنعي السكر والورق بقوص في قنا

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية بمصنعي السكر والورق بمدينة قوص لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج. وكان في استقباله اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، والسيد صلاح فتحي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.

سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين

خلال تفقده لمصنع سكر قوص، أكد وزير التموين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة.

وأوضح الوزير أن وزارة التموين نجحت في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية استلمت حتى تاريخه 2 مليون و637 ألف طن من قصب السكر، وتم إنتاج ما يقرب من 275 ألف طن سكر أبيض.

ويُعد مصنع سكر قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.

استغلال المنتجات الثانوية بقنا

كما تفقد الدكتور شريف فاروق مصنع الورق الملاصق لمصنع السكر، والذي يُقام على مساحة 110 أفدنة بمدينة قوص، ويعتمد على الباجاس (مصاص القصب) كمادة خام رئيسية.

وشدد الوزير على أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير التموين بجهود العاملين في مصنعي السكر والورق، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.

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