عودة الحركة المرورية بطريق العاشر من رمضان بعد انقلاب سيارة مواد بترولية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية منذ قليل، بالتعاون مع جهاز المدينة من رفع جميع الآثار الناتجة عن انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية بطريق “ بلبيس-العاشرمن رمضان” وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها لما كانت عليه قبل الحادث.

الحماية المدنية تنتهي من رفع اثار الحادث

وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على عدم اشتعال السيارة، وكذلك سرعة شفط المواد البترولية المتراكمة على الطريق، وقام جهاز المدينة بالدفع بعدد من اللودر المحملة بالرمال الخاصة بشفط المواد البترولية المتراكمة على الطريق.

علامات إرشادية وتوصيات حول تحويل السير من على الطريق، فيتو

علامات إرشادية وتوصيات حول تحويل السير من على الطريق

كما قامت وحدة مرور العاشر من رمضان بوضع علامات إرشادية على الطريق من أجل المساهمة في سرعة تنبية السيارات القادمة للحادث، كما قامت بوضع طريق بديل حتى تم الانتهاء من أعمال رفع آثار الحادث، وعودة سير السيارة مرة أخرى من على الطريق.

إنقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية

وشهد طريق"بلبيس- العاشر من رمضان "انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية، الأمر الذي أدى إلى غلق الطريق لبعض الوقت لحين رفع السيارة وإزالة آثار الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة فتح الطريق.

علامات إرشادية وتوصيات حول تحويل السير من على الطريق، فيتو ١

حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

تفادي حوادث السير وتحملها من خلال إتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

علامات إرشادية وتوصيات حول تحويل السير من على الطريق، فيتو ٢

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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