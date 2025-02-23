الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

إحالة بلوجر للمحاكمة بتهمة سب وقذف رضوى الشربيني

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة إحالة بلوجر وصانع محتوى إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني

إحالة بلوجر للمحاكمة في سب وقذف رضوى الشربيني

يذكر أن جهات التحقيق أمرت في وقت سابق بضبط وإحضار البلوجر ع.م، بعد بلاغ رضوى الشربيني، وأوضحت في البلاغ أن صانع المحتوى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إساءات لها وتقليل من شأنها، حيث شبهها بكلمة جارحة.

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