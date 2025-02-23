الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل منتهي الصلاحية (صور)

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل منتهي الصلاحية البوسترات الفردية لأبطال مسلسل منتهي الصلاحية وفي مقدمتهم الفنان محمد فراج.
 

ويواصل الفنان محمد فراج تصوير مسلسل “منتهي الصلاحية”، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يناقش المسلسل قضية النصب الإلكتروني وبعض المواقع المشبوهة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن القضية الرئيسية التي يناقشها هي فكرة الخسائر المالية التي يتعرض لها البعض بسبب الرهانات الإلكترونية وبعض المواقع التي يقامر من خلالها المستخدمين.

مسلسل منتهي الصلاحية 

مسلسل منتهي الصلاحية ينتمى لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد. 

 

قصة مسلسل منتهي الصلاحية 

وتدور أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" حول شخصية موظف بنك الذي يجسده الفنان محمد فراج، حيث تتشابك حياته مع شخصيات مختلفة لتكشف لنا عن قضايا اجتماعية وتحديات تمزج بين الدراما والتشويق.

 

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، وياسمين رئيس، وهبة مجدي، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي. 

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