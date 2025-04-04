حفص الأشهر في مصر، سيرة رواة القراءات العشر للقرآن الكريم

القراءات العشر هي التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، عن ربه عز وجل.

ومن خلال هذه القراءات العشر، يتمكن المسلمون من تلاوة القرآن بسهولة ويسر، وكل ما نُسب لإمام من هؤلاء الأئمة العشرة، يسمى (قراءة) وكل ما نُسب للراوي عن الإمام يسمى (رواية) والقراءات العشر لكل منها راوٍ عرف في زمانه، واشتهر بأنه أحد القراء العشر، وفي السطور التالية نستعرض معكم سيرة مختصرة عن رواة القراءات العشر وأشهر القراءات الحالية، فإلى التفاصيل.

سيرة رواة القراءات العشر للقرآن الكريم وأشهر القراءات الآن

مختصر سيرة رواة القراءات العشر

١ - نافع المدني: هو أبو رويم، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي. أصله من (أصفهان) وهو مولى (جعونة بن شعوب الليثي).

شمائله: كان حسن الخلقة، وسيم الوجه، فيه دعابة, أحد أئمة القراءة في عصره, تلقى القراءة على سبعين من التابعين, منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع, وهم قد تلقوا على أبي هريرة وعبد الله بن عباس, توفي نافع في المدينة المنورة سنة/ ١٩٩/ هـ, تلاميذه كثيرون. واشتهر منهم اثنان:

١ - قالون. عيسى بن مينا. توفي بالمدينة المنورة سنة/ ٢٢٠/ هـ.

٢ - ورش. عثمان بن سعيد. توفي/ ١٩٧/ هـ. وعمره/ ٨٧/ سنة.

٢ - ابن كثير المكي: هو عبد الله بن كثير المكي. ولد بمكة سنة/ ٤٥/ وتلقى القراءة عن أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي، وغيره، وقراءته متواترة, ومتصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بمكة سنة/ ١٢٠/ هـ, وتلاميذه كثيرون، واشتهر منهم اثنان:

١ - البزي. وهو أحمد بن محمد، فارسي الأصل من أهل (همذان) أسلم على يد السائب المخزومي، ولد بمكة سنة/ ١٧٠/ هـ. وتوفي سنة/ ٢٥٠/ هـ.

٢ - قنبل. هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي بالولاء، لقب بقنبل لأنه من قوم يقال لهم (القنابلة) توفي سنة (٢٩١) هـ. وعمره/ ٩٦/ سنة.

٣ - أبو عمرو البصري: هو: زبان بن العلاء البصري. ولد بمكة سنة/ ٧٠/ ونشأ بالبصرة ثم توجه مع أبيه إلى مكة والمدينة، فقرأ على أبي جعفر وغيره، متصلا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة/ ١٥٤/ هـ بالكوفة, وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - الدوري. هو حفص بن عمر الدوري، توفي سنة/ ٢٤٦/ هـ.

٢ - السوسي. هو صالح بن زياد السوسي توفي سنة/ ٢٦١/ هـ.

٤ - عبد الله بن عامر الشامي: هو عبد الله بن عامر اليحصبي، المكنى بأبي عمرو، ولد سنة/ ٨/ هـ, وكان إمام أهل الشام، أم المسلمين في الجامع الأموي سنين كثيرة، أيام عمر بن عبد العزيز. توفي سنة/ ١١٠/ هـ. بدمشق, وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - هشام. هو ابن عمار السلمي الدمشقي. ولد سنة/ ١٥٣/ هـ. وتوفي سنة/ ٢٤٥/ هـ.

٢ - ابن ذكوان. هو عبد الله بن أحمد القرشي الدمشقي. توفي سنة/ ٢٤٢/ هـ.

٥ - عاصم الكوفي: هو عاصم بن أبي النجود، توفي بالكوفة سنة/ ١٢٧/ هـ. وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - شعبة. هو شعبة بن عياش الأسدي، الكوفي، ولد سنة/ ٩٥/ هـ وتوفي سنة/ ١٩٣/ هـ.

٢ - حفص. هو حفص بن سليمان الأسدي الكوفي، ولد سنة/ ٩٠/ هـ. توفي سنة/ ١٨٠/ هـ.

٦ - حمزة الكوفي: هو حمزة بن حبيب الكوفي. ولد سنة/ ٨٠/ هـ. توفي سنة/ ١٥٦/ بحلوان، مدينة في آخر السواد, وتلاميذه كثيرون اشتهر منهم اثنان:

١ - خلف. هو خلف بن هشام الأسدي البغدادي. ولد سنة/ ١٥٠/ هـ. وتوفي/ ٢٢٩/ هـ.

٢ - خلاد. هو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي ولد سنة/ ١٣٠/ هـ. وتوفي/ ٢٢٠/ هـ.

٧ - الكسائي الكوفي: هو علي بن حمزة النحوي. توفي سنة/ ١٨٩/ هـ, وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - الليث. بن خالد المروزي البغدادي. توفي سنة/ ٢٤٠/ هـ.

٢ - حفص الدوري. تقدمت ترجمته في ترجمة أبي عمرو، لأنه روى عنه، وعن الكسائي.

٨ - أبو جعفر المدني: هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني. توفي سنة/ ١٣٠/ هـ, وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - عيسى بن وردان المدني. توفي سنة/ ١٦٠/ هـ.

٢ - سليمان بن جماز الزهري المدني. توفي سنة/ ١٧٠/ هـ.

٩ - يعقوب البصري: هو يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، يتصل سند قراءته بأبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة/ ٢٠٥/ هـ, وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - رويس: هو محمد بن المتوكل اللؤلئي البصري. توفي سنة/ ٢٣٨/ هـ.

٢ - روح: هو روح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي. توفي سنة/ ٢٣٥/ هـ.

١٠ - خلف العاشر: هو خلف بن هشام البغدادي، تقدمت ترجمته عند الحديث عن (حمزة) لأنه أحد رواته أيضا, وتلاميذه كثيرون، اشتهر منهم اثنان:

١ - إسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم المروزي البغدادي. توفي سنة/ ٢٨٠/ هـ.

٢ - إدريس. هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي. توفي سنة/ ٢٩٢/ هـ.

سيرة رواة القراءات العشر للقرآن الكريم وأشهر القراءات الآن

أشهر القراءات في بلاد الإسلام حاليا

ذكر ابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" أن القراءات التي يُقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام هي: قراءة نافع براوية قالون، في بعض القطر التونسي، وبعض القطر المصري، وفي ليبيا. وبرواية ورش في بعض القطر التونسي، وبعض القطر المصري، وفي جميع القطر الجزائري، وجميع المغرب الأقصى، وما يتبعه من البلاد والسودان. وقراءة عاصم براوية حفص عنه في جميع المشرق، وغالب البلاد المصرية، والهند، وباكستان، وتركيا، والأفغان، قال - والكلام لـ ابن عاشور -: وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يُقرأ بها في السودان المجاور لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.