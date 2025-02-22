السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

طوارئ بالطرق والكبارى بسبب حالة الطقس السيئ

حالةالطقس، فيتو
حالةالطقس، فيتو

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات الطرق والكبارى بضرورة اليقظة والاستعداد والتنسيق مع كافة الجهات لمواجهة الأمطار والسيول على الطرق الطويلة وضمان سلامة حركة الركاب على هذه الطرق.

طوارئ بسبب الأمطار 

وانتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من الاستعدادات لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بخصوص طقس الساعات القادمة،والتوقعات بارتفاع نسب الأمطار من خلال التنسيق مع المحافظات والشركات للتعامل مع آثار الأمطار.


الهيئة العامة للطرق والكباري

 وأعلنت الهيئة حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة مع الأمطار والسيول.

ونسقت الهيئة مع كافة الإدارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض أي طريق للغلق بسبب أي طوارئ.  

وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والأجهزة الأمنية لتقديم افضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب كما تم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق  من خلال إعادة فتح الطرق التى تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود البلاد حالة من الطقس المتقلب على كافة الأنحاء، الأمر الذى يعيق الحركة على الطرق بشكل آمن.

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