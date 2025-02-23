الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

نجمان من مصر، رابطة الدوري الإنجليزي تعلق على مواجهة مرموش وصلاح

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش

يستضيف مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، نظيره ليفربول بقيادة سلوت، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وعلق الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج على المواجهة المصرية بين محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي وكتب: نجمان مصريان، اليوم عمر مرموش يلعب لأول مرة ضد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، مع العلم أنه خاض مباراة أكثر، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

محمد صلاح وعمر مرموش

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول هي الصدام الأول بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، حيث انضم الأخير إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت في يناير الماضي.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بقميص مانشستر سيتي حتى الآن، بواقع هاتريك أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأسيست أمام ريال مدريد في  دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرقام محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا

وتمثل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول تحديًا خاصًّا للنجم الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، الذي يملك سجلًّا مميزًا أمام السيتيزينز تحت قيادة بيب جوارديولا.

فمنذ وصول المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح بـ 13 هدفًا ضدهم، سجل 8 أهداف وصنع 5، ليكون أكثر لاعب يؤثر في شباك السيتي في هذه الفترة. فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) يتفوق عليه في تاريخ مواجهات الفريقين في البريميرليج.

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