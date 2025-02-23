الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تامر فرج يعالج محمد هنيدي ويعطية شهادة معاملة أطفال

تامر فرج
تامر فرج

يشارك الفنان تامر فرج ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، ويلعب تامر فرج شخصية طبيب يساعد محمد هنيدي في استرجاع الذاكرة التي مر عليها 20 عامًا، وخلال الأحداث يعطيه شهادة معاملة أطفال.

 

محمد هنيدي في رمضان 2025 


وقال "هنيدي" خلال تصريحاته إنه يقدم شخصية المحامي "عبد الستار" وهي شخصية جديدة لم يقدمها في أعماله سابقًا، كاشفًا أنه كان يتمني أن يجسد هذه الشخصية من قبل.

وتابع أن شخصية المحامي جديدة عليه ولها ظروف خاصة لأنه محامي "مش طبيعي" ويمر بمراحل معينة في حياته، واصفًا الشخصية بأنها "لذيذة" وتمر بمواقف كوميدية كثيرة وحقيقية، متابعًا أنه يلعب شخصية شريرة لأول مرة ولكن شر كوميدي.

لفت إلى أن المسلسل مختلف بالنسبة له لأن الشخصية جديدة و"شدته" والورق مكتوب بشكل جيد، مستذكرًا كواليس فيلمه "يانا يا خالتي" لأنها استمرت 6 شهور تقريبًا وكانت مميزة بالنسبة له.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

 

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تامر فرج شهادة معاملة اطفال محمد هنيدي مسلسل شهادة معاملة أطفال اخبار الفن

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