الصناعات الغذائية: الشركات المصرية قدمت صورة مشرفة بمعرض جلفود دبي 2025

اختتمت جمهورية مصر العربية مشاركتها الفعالة في معرض جلفود دبي، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي أقيم في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي.

ومن جانبه قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لـ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تفضله بزيارة الجناح المصري في المعرض، وحرصه على دعم المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي المهم.

ووجه رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الشكر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومعالي كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على تقديمهم دعمهم المستمر للمصدرين في قطاع الصناعات الغذائية.

الشركات المصرية قدمت صورة مشرفة للصناعات الغذائية المصرية في معرض جلفود دبي 2025



وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الشركات المصرية قدمت صورة مشرفة للصناعات الغذائية المصرية في المعرض وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا على المنتجات الغذائية المصرية، مما يؤكد على جودتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية وتم توقيع العديد من الصفقات التجارية بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين.



وأوضح بزان أنه نجحنا في تحقيق إنجاز كبير في عام 2024، حيث تجاوزت صادرات الصناعات الغذائية المصرية حاجز 6.1 مليار دولار، ونتطلع إلى تحقيق هدفنا بالوصول إلى 7 مليارات دولار في نهاية عام 2025.



وأكد بزان على التزام المصدر المصري بتطوير الصناعات الغذائية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية.



وتم الجناح المصري الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري بدبي والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وفي المعرض بدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف أنحاء العالم، بمختلف القطاعات من الصناعات الغذائية حيث تميز أيضا قطاع الألبان وقطاع العصائر وقطاع الحبوب في القاعات المتخصصة.





وشاركت 140 شركة مصرية من بين 5500 شركة عارضة من 129 دولة بمعرض جلفود، وعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المصرية عالية الجودة، والتي لاقت اقبالًا واسعًا من الزوار والمشترين وكبار المستوردين من مختلف دول العالم.



كما قام بزيارة الجناح المصري،حسام حسين القنصل العام المصري في دبي، والوزير المفوض التجاري / أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري بدبي.

واستقبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية عدد كبير من الزوار من مختلف الدول والقارات



وعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية عدة لقاءات مع جهات مختلفة ومستثمرين جدد من مختلف دول العالم. كما التقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، منظمي معرض جلفود وتم التنسيق على تنظيم المشاركة المصرية للنسخة الواحد والثلاثين عام 2026، وتم الاتفاق على إتاحة مساحات أكبر للجناح المصري من أجل التوسع في المشاركة العام القادم.





ومن جانبه قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يتطلع للاشتراك في معارض دولية اخرى منها إنجلترا والسعودية وتركيا وموسكو وألمانيا واليابان وأيضا القيام بعدد من البعثات التجارية مثل جنوب أفريقيا وموريتانيا وكازخستان.

وأكدت خيري، أن المجلس يقوم بتنظيم الكثير من البرامج التدريبية وندوات أسبوعية توعوية والتى تساعد الشركات للدخول والتوسع في أسواق دولية مختلفة.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس، أن المجلس يقدم خدمات لجميع الاعضاء سواء كخدمة مجمعة او كخدمة فردية في مجال سلامة الغذاء وكذلك تقديم استشارات فنية وتيسير الحصول على شهادات الصلاحية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقد تم إنشاء وحدة خاصة لهذه الخدمات في المجلس من أجل التيسير للشركات للحصول عليها.

وقالت خيري إن المجلس يتطلع لزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، خلال ٢٠٢٥ بنسبة نمو ١٥ لـ ٢٠% ووجهت الشكر إلى كافة الجهات الداعمة للمنظومة التصديرية.

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