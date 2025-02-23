الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

اعترافات المتهم بقتل شاب في الزاوية الحمراء

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية. 

وأكد المتهم أن خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه بسبب مبلغ مالي هي السبب وراء الجريمة.

وأضاف المتهم أنه كان قد اقترض مبلغا ماليا من المجني عليه ثم تعسر ماديا ولم يستطع توفيره وعند مطالبة الأخير له نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بمشاجرة.

وأضاف المتهم أنه حاول السيطرة على نفسه ولكن المشاجرة احتدمت بينهما فاستل سلاحا أبيض كان بحوزته وطعن المجني عليه فأسقطه غارقا في دمائه.

مقتل شاب بالزاوية الحمراء 

كان مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شمال القاهرة الكلية قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة

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