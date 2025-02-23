مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بتشريف نظيره الكويتي

في مستهل مجريات زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مبنى المؤتمرات في قصر بيان، لبدء جلسة المُباحثات الرسمية، التي يترأسها ونظيره الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

ولدى وصول الدكتور مصطفى مدبولي إلى مقر انعقاد جلسة المباحثات، جرت مراسم الاستقبال الرسمية، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تم عزف السلامين الوطنيين لمصر والكويت، واستعراض حرس الشرف.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب الكويتي؛ كل من شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (رئيس بعثة الشرف)، وعبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، والمهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعددٍ من كبار المسئولين بدولة الكويت، وبحضور السفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.

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