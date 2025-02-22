السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يصل إلى ماليزيا لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية

وزير الأوقاف يصل
وزير الأوقاف يصل إلى ماليزيا

 وصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى ماليزيا بدعوة من نزرين معز الدين شاه، سلطان ولاية بيراق.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وماليزيا في المجالات الدينية والثقافية وتبادل الخبرات بين البلدين.

 

زيارة وزير الأوقاف إلى ماليزيا

 وكان في استقبال الوزير السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا؛ إلى جانب الدكتور أنهار أوپير، مفتي ولاية سلانغور؛ والدكتور وان زاهيدي بن وان تيه، مفتي ولاية بيراق؛ والدكتور محمد رزاق، المستشار السياسي لوزير الشئون الدينية في ماليزيا.

ورافق  الوزير خلال الزيارة كلٌّ من: الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام؛ إضافة إلى الداعية الشيخ أحمد حسين الأزهري، الباحث الزائر بمؤسسة طابة.

برنامج زيارة وزير الأوقاف إلى ماليزيا

ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة جلالة السلطان نزرين معز الدين شاه؛ ورئيس الوزراء الماليزي الدكتور أنور إبراهيم، إلى جانب عدد من القيادات الدينية ووزراء الولايات الماليزية. كما سيُجري سيادته عدة لقاءات تشاورية ويلقي عددًا من المحاضرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار الفكري والديني بين البلدين.

تؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات بين مصر وماليزيا في المجالات الدينية والثقافية، كما تدعم الجهود المشتركة لنشر قيم التسامح والاعتدال وتعزيز الحوار بين الثقافات، بما يسهم في توطيد التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري ماليزيا وزير الأوقاف مصر وماليزيا

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