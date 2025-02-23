الأحد 23 فبراير 2025
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الصحة: إجراء جراحات قلبية دقيقة «مجانا» بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التشخيص والعلاج بالمجان، لعدد من الحالات المرضية المعقدة، وذلك خلال زيارة وفد جمعية الصداقة الهولندية المتخصصة في جراحات القلب، لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري.

برنامج استقدام الخبراء الأجانب والمصريين لمستشفيات وزارة الصحة والسكان

يأتي ذلك في إطار برنامج استقدام الخبراء الأجانب والمصريين لمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وبرعاية وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التعاون الطبي وتبادل الخبرات في مجال جراحات القلب، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

برنامج الزيارة تضمن إجراء 6 عمليات جراحية لزراعة الشرايين التاجية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن برنامج الزيارة تضمن إجراء 6 عمليات جراحية لزراعة الشرايين التاجية باستخدام تقنية القلب النابض، لافتًا إلى أن جميع العمليات تمت دون أي مقابل مادي، حيث لم يتقاضَ الفريق أجرًا عن مناظرة الحالات أو التدريب أو إجراء العمليات، في بادرة تعكس روح التعاون الإنساني والمهني بين الجانبين.

من جانبها، قالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن مستشفى الشيخ زايد التخصصي، نظم يوم علمي على هامش الزيارة، تناول خلاله أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات القلب والصدر، حيث تم التركيز بشكل خاص على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أساليب العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية، كما شملت الفعاليات برامج تدريبية لصغار الأطباء، أسهمت في تعزيز مهاراتهم الطبية والجراحية، في هذا التخصص الدقيق.

وخلال لقائه مع أعضاء الفريق الطبي الهولندي ومدير المستشفى، أعرب السفير بيتر مولينا سفير هولندا بمصر، عن تقديره العميق لوزارة الصحة والسكان، وحرص الدكتور خالد عبدالغفار، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، كما توجه بالشكر للفريق الطبي ولإدارة المستشفى على جهودهم المتميزة في إنجاح الزيارة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الفريق الهولندي بمستوى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، سواء من حيث البنية التحتية أو كفاءة الأطباء في مجالات التخدير والرعاية المركزة، فضلًا عن الأداء المتميز لطاقم التمريض.

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وبدوره، أوضح الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن المحاضرات والجلسات النقاشية تضمنت أخر مستجدات الأبحاث الطبية الإكلينيكية في مجال جراحات القلب والصدر واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الجراحات القلبية، وذلك بحضور نحو 40 طبيبا من مختلف التخصصات.

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