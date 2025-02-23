الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

إحالة سائق متهم بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها بالعمرانية للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق توك توك متهم بالتحرش بفتاة أثناء توصيلها لمنزلها بالعمرانية، للمحاكمة الجنائية.

 

وكشفت التحقيقات أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة العمرانية بإبلاغ فتاة تحمل الجنسية السودانية بتعرضها للتحرش من سائق توك توك.

بإجراء الفحص والتحري تبين أن الفتاة طالبة في العشرينيات من عمرها، أوقفت التوك توك وطلبت منه توصيلها إلى منزلها وأثناء استقلالها معه لامس أجزاء حساسة من جسدها، فنهرته وغادرت التوك توك ثم توجهت لقسم الشرطة وأبلغت بالواقعة.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على السائق المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. 

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نيابة الجيزة مديرية أمن الجيزة قسم شرطة العمرانية

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