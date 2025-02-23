الانتهاء من تنفيذ آخر بلاطة خرسانية بمحطة مترو الرماية

انتهت الشركات المنفذة للخط الرابع للمترو، من تنفيذ آخر بلاطة خرسانية للمحطة بحجم خرسانة يبلغ 1450 مترا مكعبا بمحطة مترو الرماية.

ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لأعمال تنفيذ محط الرماية ضمن أعمال تنفيذ محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وتشتمل الأعمال الإنشائية على أعمال الحفر وتجهيز أرصفة القطارت ومباني المحطات.

المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق



يبلغ طول هذه المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو 19كيلو مترا تشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

محطة الرماية،فيتو

امتداد الخط الرابع للمترو

ويمتد مشروع الخط الرابع للمترو من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بـ المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمر أسفل النقل حتى المنيل ثم يمر مجددا أسفل النيل حتى الربط بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان) في محطة الملك الصالح.

محطة مترو الرماية،فيتو

2 مليون راكب يوميا بالخط الرابع للمترو

من المخطط أن ينقل الخط الرابع للمترو نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

محطة مترو الرماية،فيتو

مد المرحلة الأولى من مشروع مترو الخط الرابع

ومن المقرر مد المرحلة الأولى من مشروع مترو الخط الرابع، جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيا لخدمة مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية والمنطقة السكنية هناك، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حوالي 19 كم.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والتى تبدأ بمحطة حدائق الاشجار حتى محطة الفسطاط يبلغ طولها الاجمالي حوالى 19 كم وعدد محطاتها 17 محطة ( 16 محطة نفقية - 1 محطة سطحية ).

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