الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف بن شرقي يظهر أساسيا بتشكيل الأهلي أمام الحرس

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بشكل أساسي في مباراة حرس الحدود المقبلة بعد مشاركة اللاعب كبديل أول مرة أمس في مباراة القمة أمام الزمالك. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعيد وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي أمام حرس الحدود الأربعاء القادم على أن يتواجد جراديشار على مقاعد البدلاء في ظل سياسة التدوير بين اللاعبين. 

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي إعادة مصطفى شوبير للتشكيل الأساسي في مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم وذلك على حساب محمد الشناوي. 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء القادم وذلك بعد التعادل أمس أمام الزمالك بهدف لكل فريق. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر اشرف بن شرقي

مواد متعلقة

عبد الفضيل: بيسيرو احترم الأهلي وكولر أخطأ

كولر يتصدر التريند بهاشتاج "المدرب الجبان" على منصة X

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة، والخبراء يكشفون فشل أديس أبابا بشأن التوربينات

تقام في ملعب رياضي، التفاصيل الكاملة لمراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

بالسالب في هذه المنطقة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

لبنانيون يهاجمون حزب الله بشأن التشييع الضخم لنصر الله: استعراض قوة ومصاريف بلا جدوى

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

منوعات

المزيد

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية