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موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، مع العلم أنه خاض مباراة أكثر، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

محمد صلاح وعمر مرموش

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول هي الصدام الأول بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، حيث انضم الأخير إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت في يناير الماضي.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بقميص مانشستر سيتي حتى الآن، بواقع هاتريك أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأسيست أمام ريال مدريد في  دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا

وتمثل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول تحديًا خاصًّا للنحم الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، الذي يملك سجلًّا مميزًا أمام السيتيزينز تحت قيادة بيب جوارديولا.

فمنذ وصول المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح بـ 13 هدفًا ضدهم، سجل 8 أهداف وصنع 5، ليكون أكثر لاعب يؤثر في شباك السيتي في هذه الفترة. فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) يتفوق عليه في تاريخ مواجهات الفريقين في البريميرليج.

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