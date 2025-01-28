زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

ربما كانت جماهير الأهلي على حق في التعاطف مع اللاعب علي معلول الذي أوشك على الرحيل من النادي الأهلي، وكذلك جماهير الزمالك مع قيد اللاعب الخلوق محمد عبدالشافي واستمرار محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ولكن الحقيقة أن زمن العواطف انتهى منذ زمن غير بعيد، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق، وعندما يظهر اللاعب مستواه المتميز يبدأ في تحديد طلباته، هذا لا يتعارض مع انتمائه للنادي والقميص، ولكن الموضوع أبسط من ذلك لأنه يخضع لقانون العرض والطلب كما يحدث عند التجديد للاعب مميز.

كل مصر تتابع الآن موضوع تجديد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو وكأنه قضية القرن، ونسمع أرقامًا كبيرة -ربنا يزيده- وعلى فكرة، هذا حق اللاعب.

كما أنه من حق النادي أن يبحث عن مصالحه، وعندما يتأثر مستوى اللاعب أو ينخفض بسبب الإصابة أو غيرها، فإنه من حق النادي أيضًا أن يقول كلمته، وهنا تختفي العواطف في ظل عملية تبادل المصالح.

عملها المايسترو زمان

في بداية تسعينيات القرن الماضي، اتخذ المايسترو صالح سليم قرارًا تاريخيًا بالاستغناء عن أربعة من أبرز نجوم ليس الأهلي فقط، ولكن كرة القدم المصرية، في مقدمتهم كان كابتن الأهلي والمنتخب طاهر أبو زيد، ومعه ربيع ياسين وعلاء ميهوب ومحمود صالح، وقتها لم تكن كرة القدم أكل عيش مثل الآن!! ولكنه قرر بناءً على رؤية فنية من المدير الفني.

يعني المايسترو فعلها منذ أكثر من 30 عامًا ونحن لا نستطيع فعلها الآن، أو أن هناك من ينظر للأمور بعيون عاطفية رغم أن خالتي عواطف ماتت من زمان!

وبالتالي، ليس هناك مجال للتعاطف مع علي معلول أو غيره من اللاعبين في عالم الاحتراف، وأؤيد وجهة نظر كولر المدير الفني للأهلي، بعكس الزمالك الذي قيد محمد عبدالشافي وهو على مشارف الأربعين ولديه وفرة في مركز الظهير الأيسر.

أعتقد أنه ليس هناك حقوق تاريخية في عالم كرة القدم، بمعنى أنك كنت يومًا ما نجم النجوم وكنت سببًا في فوز فريقك بعشرات البطولات، ولكنك حصلت على المقابل سواء ماديًا أو معنويًا، ومن هنا، لابد أن تتغير النظرة.

وإذا فتشنا في قائمة القطبين الكبيرين، ستجد أسماء كثيرة تم قيدها تكريمًا لهم، ولعل أبرز الأسماء شيكابالا نجم الزمالك الذي أثبتت التجربة أنه لم يعد قادرًا على العطاء كما كان منذ عشر سنوات، وعليه، لابد أن تختفي العواطف، فكما نقول، من حق اللاعب أن يبحث عن مستقبله، فالأولى أن يبحث النادي عن مصلحته والتي هي مصلحة الجماهير في المقام الأول.

لاعبون كثر حصلوا على أموال طائلة ومبالغ ضخمة دون أن يقدموا ما يشفع لتلك الأموال التي حصلوا عليها، ولو هناك إنصاف من الأندية، فعليها أن تظهر إحصائية لعدد دقائق كل لاعب وقيمة عقده، وهنا سنكتشف العجب العجاب.

أكتب ولا يعنيني أن كلامي لن يكون على هوى هذا أو ذاك، ولكنها للأسف الحقيقة المرة، ويبقى للحديث بقية إن كان في العمر بقية.

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