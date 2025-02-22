طرح مبان خدمية بنظام حق الانتفاع

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جديد لمبان خدمية بنظام حق الانتفاع.

وتطرح بمدينة العبور الجديدة مبنى حضانة بمساحة 1912 مترا مربعا ومبنى مركز طبي بمساحة 1848 مترا مربعا بمنطقة خدمات سكن مصر وذلك بنظام حق الانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز المدينة وتعقد جلسة المواد يوم 5 مارس المقبل.

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز العبور الجديدة عن بدء أعمال تنفيذ المرافق بالخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي وشبكات المرافق بمجاورات الأراضي المضافة بالقادسية "سابقًا" بالعبور

وأشار إلى بدء العمل على تنفيذ المرافق بالخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي وشبكات المرافق بمجاورات (2، 3، 10) بالحي 17 بمنطقة القادسية "سابقًا"، وذلك تمهيدًا لتسليم الأراضي إلى الملاك.

وأضاف: تشمل الأعمال الجاري تنفيذها مد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة والطرق لضمان توافر كافة الخدمات الأساسية بالمنطقة وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة متكاملة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدينة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.

وتابع: وحرصًا على سرعة تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة يجري العمل بوتيرة متسارعة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. وقد تم توجيه الشركات المنفذة بمراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جاهزية الأراضي للتسليم فور انتهاء أعمال المرافق ويتم الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات من قبل مكاتب استشارية متخصصة مع متابعة مستمرة من جهاز المدينة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير المحددة.

وأضاف، يأتي هذا المشروع في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة إلى المدينة بصورة متكاملة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني والمجتمعي. ويؤكد الجهاز التزامه باستكمال أعمال المرافق والبنية التحتية وفق أعلى المعايير، لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني المخطط.

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