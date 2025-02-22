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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، 14 مليون مشاهدة للبرومو الرسمي لـ "إخواتي" (فيديو)

مسلسل إخواتي، فيتو
مسلسل إخواتي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، حقق البرومو الرسمي لمسلسل “إخواتي” بطولة النجمتان نيللي كريم وروبي، 14 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر صفحة قناة dmc على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

مسلسل إخواتي 

مسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات. 

 

قصة مسلسل إخواتي 

وتدور أحداث مسلسل "إخواتي" حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي 

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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