مسلسلات رمضان 2025، شاهد البوسترات الفردية لأبطال "إخواتي"

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "إخواتي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل إخواتي

وتدور أحداث مسلسل "إخواتي" حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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