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اقتصاد

"CIB" يتعاون مع منظمة “AASBC” لتقديم شهادة SEMP لمديري علاقات الأعمال المصرفية

البنك التجاري الدولي-مصر
البنك التجاري الدولي-مصر "CIB" يتعاون مع منظمة “AASBC

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بالتعاون مع منظمة مستشاري الأعمال المعتمدين العالمية (AASBC)، عن تقديم شهادة SEMP المعترف بها دوليًا لكافة مديري علاقات الأعمال المصرفية بالبنك. تهدف هذه الشهادة إلى تزويد المهنيين بالمعرفة المتعمقة والمهارات المتخصصة اللازمة لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في رفع مستويات الكفاءة وزيادة العوائد.

 

ويُعد البنك التجاري الدولي هو أول بنك في مصر والشرق الاوسط يقدم هذه الشهادة لموظفيه، مما يعكس التزامه المستمر بتعزيز تنمية وتطوير مهارات موظفيه وتحقيق أعلى المعايير المهنية. كما تتيح الشهادة للمشاركين الاستفادة من الاستشارات المتخصصة، بالإضافة إلى الوصول إلى الموارد والأدوات الحديثة التي تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في ضمان تطبيق أفضل ممارسات القطاع وتحقيق التميز في الأداء.

 

تم الاحتفاء بهذا الانجاز في مراسم رسمية حضرها كبار المسؤولين من كلا الطرفين، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي لهذا الإنجاز في تعزيز تجربة عملاء البنك التجاري الدولي، فضلًا عن دفع عجلة النمو المستدام في القطاع المصرفي.

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