محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمشروع إسكان الديسمي بمركز ومدينة الصف، وذلك للاطمئنان على التجهيزات النهائية قبل تسكين 256 أسرة من متضرري السيول.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية حضارية للمواطنين، تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.



تفاصيل المشروع



يتكون المشروع من 256 وحدة سكنية، و256 حظيرة للمواشي، مقسمة على تجمعين سكنيين، كل منهما يضم 16 عقارًا و16 حوشًا. ويضم كل عقار 8 وحدات سكنية، بجوار كل منها حوش يضم 8 حظائر للمواشي، وذلك لمراعاة طبيعة حياة السكان الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي.



ويضم المشروع مرافق متكاملة، تشمل نقطة شرطة، ومدرسة، وموقفًا للسيارات، وسوقًا حضاريًا، ومركز شباب، ومحطة معالجة صرف صحي، وخزان مياه. وقد تم تصميم هذه المرافق لتلبية احتياجات السكان وتوفير حياة كريمة لهم.



ووجه المحافظ نائب المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز التجمع السكني ورفع مستوى الوجهة الحضرية له، تمهيدًا للافتتاح. كما وجه رئيس مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للحفاظ على مستوى النظافة بالمشروع، وتجريد الطرق، وطلاء البلدورات وأعمدة الإنارة، وتهذيب الأشجار، ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء.



حياة كريمة للمتضررين



ويهدف مشروع إسكان الديسمي إلى توفير حياة كريمة للمتضررين من السيول، وتوفير وحدات سكنية حضارية لهم، تضمن لهم الاستقرار والأمان. ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

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