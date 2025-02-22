افتتاح معرضين للسلع الغذائية في نادي الزراعيين ومركز البحوث الزراعية (صور)

بحضور وزير الزراعة ومحافظ الجيزة

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادى الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة

توفير السلع الأساسية بتخفيضات من 20 إلى 30%

وعقب الافتتاح صرح وزير الزراعة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقوم وزارة الزراعة، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة المحافظات.

بالإضافة إلى معارضها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 14 معرضا، مشيرا إلى أن الوزارة توفر السلع الأساسية بتخفيضات من 20 إلى 30% وبجودة عالية بالحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء.



وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر كل السلع التى يحتاجها البيت المصري

من منتجات الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذا ثابتا، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.



ووجه وزير الزراعة باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة.

وقال وزير الزراعة إن هذه المعارض سوف تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن مصر أيضا لم تنسى أهالينا في غزة من خلال إرسال القوافل الغذائية لهم حيث تتحمل أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للأشقاء بقطاع غزة تنفيذا لتكليفات القيادة أيضا مصر توفر السلع الغذائية لأشقائنا العرب المتواجدين على أرضها.

وقال إن هناك ثباتا وانخفاضا في أسعار السلع نتيجة للمشروعات العملاقة التى شيدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة.



من جانبه أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجهود وزارة الزراعة وحرص الوزير على المساهمة بكافة المعارض والمبادرات الهادفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرا إلى أن افتتاحات الوزارة ترفع من عدد المعارض المتاحة لمواطنى المحافظة والتى يبلغ عددها 30 معرضا مما يزيد من انتشار المعارض جغرافيا لتغطى كافة القطاعات وتمكن كافة المواطنين من الإستفادة بخدماتها.

كما أكد محافظ الجيزة على حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على إتاحة الفرصة لكافة العارضين الراغبين فى المشاركة بالمعارض مع مراعاة التنوع فى المعروضات المتاحة لتناسب كافة الأذواق والشرائح، وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطن من خلال تحسين الجودة وبأسعار مخفضة.



حضر الافتتاح الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة. وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة.

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