السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

أحمد عادل رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران

الطيار احمد عادل
الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر الدكتور طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني قرارًا بتعيين الطيار أحمد عادل رئيسًا ل الشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للمهندس يحيي زكريا.

 الطيار أحمد عامل رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران 

وقدم وزير الطيران المدني الشكر للمهندس يحيي زكريا علي الجهود التي قام بها خلال فترة رئاسته للشركة القابضة. 


يذكر أن الطيار أحمد عادل قد سبق له تولي منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وقد حقق نجاحات خلال فترة رئاسته حيث يتمتع بالخبرة في نشاط النقل الجوي.

استقبال العاملين بمصر للطيران للطيار احمد عادل 

 استقبل العاملون بمصر للطيران قرار التعيين بالفرحة والسعادة متمنين له التوفيق والسداد من أجل تحقيق نجاحات في كافة أنشطة الشركة الوطنية مصر للطيران ٠

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