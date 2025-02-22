صحة غزة: وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، عن وصول 10 شهداء و4 إصابات إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 48.329 شهيدا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء 7 منهم انتشال،1 متأثرا بجراحه، و2 ضحايا جدد، و4 إصابات، خلال الـ48 ساعة الماضي

وأضافت وزارة الصحة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 48.329 شهيدا و 111.753 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

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