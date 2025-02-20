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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد بوسترات أبطال "الكابتن"

أكرم حسني، فيتو
أكرم حسني، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يشارك مسلسل “الكابتن” بطولة النجم أكرم حسني، ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025، وكشفت الشركة المنتجة البوسترات الفردية لأبطال العمل. 

بوسترات أبطال مسلسل الكابتن 

وتضمنت البوسترات كل من النجوم: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، رحمة أحمد، سوسن بدر، محمد رضوان، وغيرهم. 

قصة مسلسل الكابتن 

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

 

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.

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