محمد فؤاد يعود من ألمانيا بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية

عاد الفنان محمد فؤاد إلى القاهرة قادما من العاصمة الألمانية برلين بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية هناك، حيث مازال يتابع مع أحد المراكز الطبية الشهيرة علاج العصب السابع الذي أصيب به منذ قرابة عام.

الحالة الصحية لـ محمد فؤاد

وكشف مصدر مقرب من محمد فؤاد أنه كان مرتبطا برحلة عمل في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أحيا بعض الحفلات الغنائية هناك، على مدار شهر كامل، وسافر بعدها إلى ألمانيا للعلاج.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية لفؤش استقرت بشكل كبير، وأصبح يمارس نشاطه الفني بشكل طبيعي، إلا أنه بين الحين والآخر يسافر إلى برلين لإجراء بعض الفحوصات الطبية وفقا لتعليمات الطبيب المعالج له.

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