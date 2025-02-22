"التراث" تحتفى بذكرى العزبى وتتغنى بكلاسيكيات الطرب

تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بذكرى المطرب الكبير محمد العزبى خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، والمقام فى الثامنة من مساء الأحد المقبل الموافق ٢٣ فبراير الجاري على معهد الموسيقى العربية.

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

و يتضمن البرنامج مختارات من أعمال المطرب الراحل إلى جانب نخبة من كلاسيكيات الطرب منها الأقصر بلدنا، إزاى الصحة، بهية، سماعى بياتى العريان، موشح إملا لى الإقداح، الحلو أبو شامة، ماشى كلامك، إيه هو ده، موال النهار، إياك من حبى، حيران، يا نخلتين، إسأل روحك، إن كنت ليا، أنا بستناك، كان أجمل يوم، إنت اللى فيهم، الحب اللى كان، العوازل.. تحفيظ الفنان عاطف عبد الحميد وأداء محيى صلاح ، محمد شوقى، أنغام مصطفى، ريم حمدى، حنان عصام، أحمد صبرى، نهى حافظ، ياسر سليمان وسميرة ضرغام.

محمد العزبي

جدير بالذكر ان محمد العزبى ولد في ٢٠ فبراير ١٩٣٨ ويعد من أبرز مطربى الأغنية الشعبية، نجح فى تحقيق مكانة مميزة في غناء الموال الشعبى وصلت به لقلوب الجماهير بمختلف الفئات، تميز صوته بنبرة من الشجن العذب، أنضم لفرقة رضا ومن أبرز أغنياته الأقصر بلدنا، فانوس رمضان، إزى الصحة، حتشبسوت وغيرها.

اكتسبت أغنيته عيون بهية شهرة خاصة بمصر والبلاد العربية والتى كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدى ورحل عن عالمنا فى ٥ فبراير عام٢٠١٣.

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