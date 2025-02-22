وكيل تعليم الجيزة: "البكالوريا" تضع المنظومة على أعتاب مرحلة جديدة من التنافسية العالمية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول "نظام البكالوريا المصرية"، وذلك بحضور نخبة من القيادات التعليمية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات التعليمية، وطلاب المرحلة الإعدادية، وأولياء الأمور، والمهتمين بالشأن التعليمي.

نظام جديد لمستقبل أفضل

وأكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن "البكالوريا المصرية" تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعليم المصري، حيث تنتقل مصر من نظام يعتمد على التلقين والحفظ إلى نظام يرسخ لقيم الإبداع والابتكار، ويوفر فرصًا متكررة للطلاب لتحسين مستواهم الأكاديمي.

وأضاف عطية أن النظام الجديد يهدف إلى بناء جيل جديد من الطلاب المفكرين والمبتكرين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، وأن "البكالوريا المصرية" ليست مجرد تغيير في آلية الامتحانات، بل هي إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية، تمنح الطلاب حرية اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وتوفر لهم تعليمًا أكثر تكاملًا يواكب احتياجات سوق العمل الحديث.

مخرجات الحوار المجتمعي

وشهد الحوار المجتمعي تفاعلًا كبيرًا من جميع المشاركين، حيث أكدوا أن النظام الجديد يمثل خطوة ضرورية نحو تطوير التعليم المصري، ويضمن عدالة التقييم وتكافؤ الفرص، كما تم مناقشة التحديات المحتملة في تطبيق النظام، وسبل دعم الطلاب والمعلمين خلال المرحلة الانتقالية.

وطرح أولياء الأمور والطلاب العديد من التساؤلات حول كيفية التقييم، وإمكانية تحسين الدرجات، وآليات الاختيار بين المسارات الأكاديمية المختلفة، وأكدت القيادات التعليمية أن الوزارة تعمل على توفير كل السبل اللازمة لإنجاح النظام، وضمان انتقال سلس وعادل لجميع الطلاب.

دعم نيابي وأكاديمي

أشاد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب والخبراء الأكاديميون بـ "البكالوريا المصرية"، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، وتضعه على المسار الصحيح نحو نظام تعليمي دولي متكامل.

وأكدت الدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن التعليم لا يقاس بعدد الدرجات، بل بمدى قدرة الطالب على التفكير وحل المشكلات، وأن "البكالوريا المصرية" خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وفي رسالته الختامية، دعا وكيل الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى دعم هذا التحول الجذري، والوعي بأهميته، مؤكدًا أن نجاح هذا النظام يعتمد على تعاون الجميع في تنفيذه، وتعزيز ثقافة التعلم القائم على الفهم والاستيعاب والتطبيق.

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